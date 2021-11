Bonus terme, Catanzaro: “Un successo in tutta Italia ma una beffa per gli impianti tenuti chiusi dal governo Musumeci”

Poteva essere un’occasione di rilancio e invece si è rivelato un flop, un altro treno che passa senza che nessuno sia salito a bordo.

Si tratta del cosiddetto “Bonus terme” introdotto dal governo nazionale nell'ambito di uno dei decreti Covid. Misura che prevede un contributo per coprire il 100 per cento del prezzo di acquisto dei servizi termali fino a un massimo di 200 euro.

A denunciare il mancato sfruttamento di tale risorsa è il parlamentare del PD all’Ars Michele Catanzaro: “Il bonus - dice - sta riscuotendo un indiscutibile successo in tutta Italia, ma per la Sicilia anche questa volta solo briciole per colpa di un governo regionale assente. A livello nazionale, addirittura, Federterme auspica che la misura di sostegno venga rifinanziata. Non ha caso si sta creando un circolo virtuoso con un giro d’affari superiore ai 200 milioni di euro generato da 260 mila turisti e dai loro 500 mila pernottamenti. Purtroppo la Sicilia ne può usufruire pochissimo: lo stanno facendo solo tre piccole strutture private.

Le terme di Sciacca, ad esempio, rimangono chiuse. Una beffa incredibile per la Sicilia e per i siciliani – aggiunge Catanzaro – per una città, come anche Acireale che dispone di strutture dedicate - che del turismo termale potrebbero fare la loro ricchezza. Ed è beffardo vedere che un autorevole quotidiano come Il Sole24Ore, che invitiamo a fare un reportage sulle terme siciliane, si occupi in questi giorni di bonus terme allegando agli articoli le foto delle Terme di Sciacca oggi avvolte dall'abbandono”.

Una denuncia, quella di Catanzaro, che va avanti da tempo: “Ne parlo periodicamente - ha concluso - puntando il faro sulle gravi responsabilità dell'attuale governo.

Non so più cosa pensare, Musumeci non spiega a noi, ma nemmeno ai cittadini, perchè due gioielli come le Terme di Sciacca e Acireale siano oggi divorate dal degrado e dall'abbandono e quale sia la reale programmazione per rilanciarle”.