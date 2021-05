Bonus Covid per i lavoratori Seus, Pullara: "Buone notizie in arrivo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sembra si chiuderà positivamente, ed a breve, la vicenda che riguarda il bonus Covid per i lavoratori Seus. La prima tranche verrà corrisposta nei primi giorni del mese di giugno. La somministrazione del saldo entro fine giugno metà luglio.

Lo ha annunciato il deputato regionale l'On. Carmelo Pullara Presidente della Commissione speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle leggi. “Con l'audizione di oggi - dichiara Pullara - in Commissione monitoraggio e attuazione delle leggi, da me presieduta, abbiamo, con molta probabilità, messo la parola fine sulla vicenda del bonus covid ai lavoratori Seus 118. Già qualche settimana fa durante la prima audizione della Commissione speciale sul monitoraggio e attuazione delle leggi mi sono impegnato a sollecitare l'assessorato alla salute ad ottemperare nel riconoscere il bonus per i lavoratori Seus 118 impegnati durante la pandemia da marzo 2020 fino a fine emergenza. Ebbene oggi-aggiunge Pullara- con il plauso di tutte le sigle sindacali, è stato raggiunto questo importante risultato e a breve verrà corrisposto il Bonus Covid a tutti i lavoratori Seus con erogazione di una prima tranche, pari a 1000 euro, nei primi giorni di giugno. Mentre sono giunte assicurazioni dall'Assessorato alla Salute circa la somministrazione del saldo che avverrà entro fine giugno-metà luglio. Con l'audizione di oggi abbiamo restituito dignità a tutti i lavoratori e i volontari del 118 che hanno giocato un ruolo fondamentale nella gestione di questa pandemia. Un giusto riconoscimento per questa categoria che in un periodo così critico e difficile ha dimostrato grande impegno e professionalità. Intendo ringraziare per la fattiva collaborazione -conclude Pullara- i sindacati, il Presidente Seus 118 Ing. Davide Croce e la Dott.ssa Antinoro capo gabinetto Assessorato alla Salute. Continueremo comunque a vigilare fino all’effettiva corresponsione di quanto dovuto nelle tasche dei lavoratori Seu