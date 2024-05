Mille euro per ogni bebè dalla Regione, la Dc: "Bene, le famiglie vanno sostenute"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La DC di Agrigento così interviene: "Ringraziamo l'Assessore Albano che ha fortemente voluto questa misura di sostegno alla natalità. Per i nuclei familiari con un isee non superiore ai 3 Mila euro, è possibile richiedere un bonus nascita da 1000 euro, per i nati nell' anno 2024. La domanda va presentata presso i servizi sociali del Comune. Le famiglie vanno sostenute con gesti concreti come questo. Bene!"