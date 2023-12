Bilancio del Comune, gruppo consiliare Dc: "Il sindaco prenda atto del fallimento amministrativo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Sindaco prenda atto del suo fallimento amministrativo, e dalla sua totale incapacità di rilancio della città nei suoi tre anni di mandato. E’ venuta l’ora di ammetterlo pubblicamente davanti alla città, senza se e senza ma. Una responsabile presa d’atto di cosa e’ stato promesso, che non è stato, per nulla, realizzato.

Era il mese di novembre 2020, all’atto dell’insediamento del consiglio comunale, e ricordiamo in maniera indelebile le parole proferite dal Sindaco e dal suo vice Sindaco: “…noi i bilanci li approveremo entro il mese di febbraio…”.

Ed, invece, ci ritroviamo con un’amministrazione che organizza sagre e concerti ma che non si occupa di Agrigento.

Questo bilancio fa acqua da tutte le parti, per questo arriva ai consiglieri il 23 Dicembre in tarda mattinata come fosse un consuntivo e non un previsionale. Il Sindaco deve assumersi la responsabilità del fatto che è solo per l'inefficienza della sua Amministrazione se ancora non sono state aumentate le ore ai dipendenti e che il loro aumento non dipende dalla rinuncia dei termini. Fare pressione sull'opposizione usando i dipendenti come arma di ricatto è il punto più basso di questa amministrazione. Gettano fumo negli occhi per coprire le loro colpe. Ditelo al Sindaco, che il personale del Comune si rivolga a Lui per sapere se le ore verranno aumentate e non a noi, tutto dipende dal Sindaco non dall' opposizione."