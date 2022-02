Fiume Akragas, commissione consiliare: verranno rimosse le barriere protettive cadute

"Al termine della commissione odierna, abbiamo concordato con l'amministrazione di proporre un atto di indirizzo volto alla celere rimozione delle barriere protettive cadute nel fiume Akragas". A parlare sono le componenti della VI commissione consiliare del Comune di Agrigento.

"Abbiamo raccolto la segnalazione pervenuta da associazioni e residenti - proseguono - . La foce del fiume Akragas merita di essere tutelata e rivalutata, è una zona di pregio paesaggistico non solo per la bellezza del sito ma anche per la fauna presente".