Fiere e bancarelle per il Mandorlo in fiore, l’affondo del Codacons: “Quanto ha incassato il Comune dalla Tosap?”

Premesso che alla città ed ai cittadini agrigentini ogni fiera ed ogni mercato settimanale come da contratto producono un innalzamento del costo della TARI e che i fondi eventualmente introitati vengono spesi per servizi alla città, in rispetto di quale normativa, con quale bando e con quali atti autorizzativi è stato disposto tutto ciò che si è visto ad Agrigento nella settimana del Mandorlo in fiore ?

Oggi, con grande senso civico e morale, ci siamo sentiti in dovere di effettuare un accesso agli atti del Comune tramite il segretario comunale, abbiamo chiesto i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate, quante sono state, e quanto ha introitato il comune dalla TOSAP versata dagli ambulanti a posto fisso che hanno svolto la loro attività nella settimana del Mandorlo.

Gli agrigentini pagano le tasse più alte d’Italia per colpa di chi non sa amministrare, di chi lo fa a luci spente e invece di cambiare rotta, sta portando la nave alla deriva addirittura col rischio di affondarla.