Porto Empedocle, Iacono il sindaco sconfitto ma con la maggioranza: "Continueremo la nostra attività politica"

Sconfitto, ma con una robusta maggioranza in Consiglio comunale. Come è già successo nella vicina Favara con Salvatore Montaperto, anche a Porto Empedocle Salvo Iacono potrà contare su oltre il 50% dei consiglieri comunali eletti.

Per questo il candidato sindaco incontrerà domani pomeriggio alel 18 i sostenitori a Villa Roma per "analizzare il voto di domenica e dare comunicazioni sul prosieguo dell’azione politica in seno al comune marinaro che vedrà le liste civiche e la coalizione in maggioranza all’interno del consiglio comunale".

Iacono, in una breve nota, ringrazia chi lo ha votato e ribadisce che "il progetto civico assieme anche ai partiti che al ballottaggio mi hanno appoggiato va avanti, siamo decisi e concentrati nel portare risultati per i cittadini a prescindere da personalismi o beghe politiche. Faccio gli auguri di buon lavoro al neo-Sindaco - continua - annuncio che in consiglio comunale con i nostri nove consiglieri vigileremo e porteremo avanti le iniziative a favore del territorio senza pregiudiziali di sorta e perseguendo logiche che hanno come comune denominatore buona amministrazione e garanzia di diritti e servizi che mancano quotidianamente alla città di Porto Empedocle".