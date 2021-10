Ballottaggio 2021, ci sono i primi risultati: Palumbo lanciato verso la vittoria, Martello e Corbo avanti

Ore 15: Mentre la Regione siciliana tarda a fornire i dati ufficiali sull'affluenza, a Favara si festeggia l'elezione di Calogero Martello a Porto Empedocle e Antonio Palumbo a Favara, anche se in questo caso mancan alcune migliaia di voti dalla fine dello scrutinio. Al momento quest'ultimo è avanti con oltre 6900 prerenze controla metà circa di Salvatore Montaperto.

Urne chiuse, la parola passa ai numeri. Alle 14 a Canicattì, Favara e Porto Empedocle, si sono concluse le operazioni di voto di questo ultimo week end di ballottaggio e entro le prime ore del pomeriggio si avrà notizia dei nuovi sindaci.

A contendersi la carica di primo cittadino sono: a Canicattì Vincenzo Corbo (Corbo Sindaco, Facciamo Squadra per Canicattì) e Cesare Sciabarrà (Cesare Sciabarrà sindaco per Canicattì, Fratelli d’Italia, Onda); a Favara Totò Montaperto (Udc, Montaperto per Favara, Fab...Aria Nuova, Fratelli d'Italia, Vivi Favara, Diventerà Bellissima, Facciamo squadra per Favara) e Antonio Palumbo (Favara per i beni comuni, PD, L'altra Favara); a Porto Empedocle Salvo Iacono (Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci, Isola Empedoclina) e Calogero Martello (Noi per la città, Progetto Comune, Forza Italia).