Azzeramento della giunta comunale, Cartello sociale e Consiglio pastorale preoccupati: “Non fa bene alla città”

Due voci si uniscono per dichiarare che “non è una buona idea arrivare alla resa dei conti all' interno dell’esecutivo in un momento come quello attuale”. Si tratta del Cartello sociale e del Consiglio pastorale che uniscono le proprie voci per esprimere grande preoccupazione sul recente azzeramento della giunta comunale da parte del sindaco Francesco Miccichè.

“A prescindere dalle diverse sensibilità politiche di ognuno - dicono i rappresentanti di Cartello sociale e Consiglio pastorale - non è certo una buona notizia per la città. Da tempo si registra una grande fibrillazione nel mondo politico locale e soprattutto riguardo gli equilibri tra le forze di maggioranza a Palazzo dei Giganti.

Tuttavia, ripetiamo, non è una buona idea arrivare alla resa dei conti all' interno dell’esecutivo in un momento come quello attuale. L'emergenza idrica da un lato e i clamorosi ritardi sul fronte Agrigento 2025 dall’altro meritano grande attenzione e senso di responsabilità davanti alle attese di una popolazione esasperata per la mancanza d'acqua e perplessa sul modo di preparare la città a quello che viene ritenuto un appuntamento irripetibile.

Ci auguriamo che la politica si riappropri della sua funzione di servizio nei confronti del territorio e metta da parte i calcoli di bottega guardando al bene comune.

Sarebbe facile, davanti a questo spettacolo poco edificante, muovere strali contro la giunta Miccichè o aizzare una cittadinanza arrivata ai limiti della sopportazione. Tuttavia il nostro amore per Agrigento e il senso di responsabilità ci suggeriscono di muovere un semplice richiamo ai maggiorenti delle forze politiche locali affinché si ripristino presto le condizioni per un rilancio dell'azione amministrativa attraverso un messaggio forte che rassicuri chi si appresta a visitare la nostra città e che assolva anche ad una funzione pedagogica per contare sulla collaborazione degli abitanti.