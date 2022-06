Avviso Pnrr per le mense scolastiche, Firetto: "Agrigento non c'è"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La scadenza per i Comuni era fissata al 28 febbraio 2022. L'avviso era del dicembre 2021. Sul sito del Ministero dell'Istruzione ora sono stati resi pubblici gli elenchi dei Comuni ammessi per l'avviso PNRR relativo alle mense scolastiche. Obiettivo ministeriale: aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno nelle scuole del primo ciclo. Basta scorrere la graduatoria dei comuni siciliani e vediamo che per la provincia di Agrigento ci sono altri Comuni ma non Agrigento. Alcuni Comuni sono ammessi con riserva e riceveranno nei prossimi giorni richiesta di chiarimenti da parte del Ministero. Ma Agrigento proprio non c'è. Purtroppo l'amministrazione comunale di Agrigento ha perso un'altra opportunità per garantire servizi alle famiglie e potenziare la didattica.