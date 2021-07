Lampedusa, avviati i lavori della nuova stazione marittima

A Lampedusa sono partiti i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della stazione marittima, per un importo complessivo di un milione e trecentocinquanta mila euro e che prevedono la riqualificazione, interna ed esterna dell'immobile adiacente al porto.

"Daremo nuova funzionalità e nuovo decoro a una struttura fondamentale per l’accoglienza e i servizi da offrire a chi raggiunge l’isola, ma anche come punto di riferimento per la comunità locale".

Ad affermarlo è il presidente della Regione Nello Musumeci, commentando l’avvio delle opere. "Da lunedì uomini e mezzi sono entrati in azione - ha detto, invece, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - per dare attuazione al progetto che prevede il rifacimento esterno della Stazione marittima di Lampedusa e la rimodulazione degli interni, così da rendere l’edificio uno spazio polifunzionale, aperto anche a nuovi utilizzi".