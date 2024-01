Autonomia, Tardino (Lega): "Nessuna lezione da chi ha mortificato Sud per decenni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Sono ore decisive per la riforma sull’autonomia differenziata, in discussione oggi nell'aula del Senato alla presenza del ministro Calderoli. Da esponente della Lega e del Sud intervengo contro alcune polemiche strumentalmente sollevate in questi giorni, ribadendo che per noi si tratta di una riforma necessaria per garantire finalmente gli stessi diritti ai cittadini, a prescindere dalla regione di provenienza. Ciò sarà garantito tramite la definizione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che godranno di specifici meccanismi di monitoraggio, con riferimento all’effettiva garanzia in ciascuna Regione dell’erogazione dei LEP, nonché la possibilità di aumentare le risorse finanziarie allo stesso fine. Contrariamente a quanto osservato dai difensori dello status quo, che sono gli stessi politici che hanno per decenni mortificato il mezzogiorno, relegando i cittadini siciliani e del sud a cittadini di serie B, sono convinta della necessità di tale riforma, che punta a mettere fine a decenni di incapacità e compromessi a danno dei cittadini e della qualità dei servizi, nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e insularità. Saranno i detrattori capaci di dimostrare le loro capacità amministrative? Da regione autonomista per Statuto, non possiamo che essere a favore della riforma”.



Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia