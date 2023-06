"Autobus turistici in sosta vietata vicino ai templi": la denuncia di Liberi e Solidali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Ogni giorno intorno alle 8 del mattino alla curva della panoramica dei templi, si può assistere ad almeno 2 pullman turistici parcheggiati su strada, spesso quasi ad occupare la curva". A denunciarlo è il movimento Liberi e solidali, in una nota.

"Oltre ad essere un pericolo per gli automobilisti, ci chiediamo se questa sosta sia regolare e se questi pullman paghino la tassa di stazionamento. Onde evitare oltre al danno la beffa chiediamo con forza al Sindaco di predisporre un presidio di controllo fisso in quel punto o mediante viglili urbani comunali, o qualora non vi fosse personale, mediante convenzione con la ex Provincia e quindi chiedendo l'ausilio della polizia provinciale"