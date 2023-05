Giunta Micciché, tutto come da programma: Alessandro Sollano è il nuovo assessore a verde e cimiteri

Coe ampiamente annunciato, la giunta di Franco Miccichè acquisisce un nuovo componente. Si tratta del consigliere comunale di area autonomista Alessandro Sollano, che subentra al dimissionario Giovanni Vaccaro rilevando le deleghe a Igiene e sanità pubblica, Verde pubblico, Politiche agricole, Decoro Urbano, Impianti cimiteriali.

Per lui (che manterrà comunque lo scranno in aula "Sollano") diverse emergenze da affrontare, a partire dalle condizioni in cui versa la città e proseguendo con la situazione del cimitero di Piano Gatta, dove si punta ad una nuova gestione privata per superare l'attuale stato di cose.

Dovrebbe trattarsi dell'ultimo episodio del "Rimpasto a puntate" messo in atto dal sindaco di Agrigento già da alcune settimane.