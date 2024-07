Rifiuti, la denuncia della Dc: "Aumento di mezzo milione di euro senza un progetto"

Polemica accesa fra l'assessore alla Nettezza urbana del Comune di Agrigento, Aurelio Trupia, e i consiglieri comunali della Democrazia cristiana.

Il vicesindaco aveva accusato i quattro componenti del gruppo di fare interventi "senza capo né coda". I diretti interessati replicano: "Ma i 500 mila euro a titolo di maggiore costo per l’anno 2024 sulle tasche degli agrigentini esistono".

La questione sarà esaminata e discussa questa sera nel corso di un consiglio comunale "per cercare di alzare le tasse sui rifiuti agli agrigentini - attacca la Dc - e recuperare questi soldi già spesi. Ancora aspettiamo di conoscere l'idea dell'amministrazione sulla gestione dei rifiuti, in 3 anni non hanno né bandito la gara né redatto il progetto; nessuno ha detto nulla su questi ulteriori 500 mila euro quando la città resta sporca, le sterpaglie prendono fuoco e l'umido per le attività di ristorazione di San Leone - aggiungono - viene ritirato a singhiozzo. Per tutti questi motivi, per le disparità di trattamento, per i silenzi, per le mancanze di rispetto, perché con orgoglio noi facciamo i consiglieri eletti dal popolo e non i passacarte, noi stasera non andremo in consiglio".