Attività parlamentare, gli alunni del "Roncalli" di Grotte incontrano il deputato Ars Rosellina Marchetta

Una delegazione di studenti dell’ istituto comprensivo “Angelo Roncalli” di Grotte ha fatto visita oggi a Palazzo dei Normanni, sede dell’assemblea regionale siciliana. Gli alunni protagonisti di questa esperienza molto formativa, accompagnati dalla dirigente scolastica Antonella Uttilla e dai docenti Lo Presti, Terrana, Figliola, Vitello, Castellana, hanno visitato il Palazzo dei Normanni guidati dal personale della Fondazione "Federico II".

La visita è iniziata dalla cappella Palatina e dagli appartamenti reali per finire a sala d’Ercole, sede del più antico parlamento d’Europa. A fare gli onori di casa il deputato Segretario l' On. Rosellina Marchetta, la quale dopo un saluto di benvenuto ha spiegato il funzionamento dell’attività parlamentare. La visita è stata inserita nell’ambito di un percorso di educazione civica che ha visto coinvolti tutti gli studenti.

"Per me è stata una grande emozione e gioia incontrare gli studenti del comune di Grotte, - ha dichiarato l' On. Rosellina Marchetta - in quella scuola sono cresciuti e si sono formati i miei cinque figli, confrontarmi con i ragazzi è stata una bella esperienza, mi complimento per la spiccata sensibilità della scuola e dei docenti nel fare comprendere l’ importante ruolo delle istituzioni attraverso queste visite, con questi incontri si crea infatti quella pianificazione culturale, che fa capire ai ragazzi il ruolo della partecipazione attiva alla vita pubblica, e il valore della buona politica che serve per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, oggi - conclude l' On Marchetta - abbiamo spiegato agli studenti alcune nozioni di come funziona il Parlamento Regionale, della sua storia millenaria e dello Statuto autonomo concetti e ruoli non lontani ma vicini ai cittadini".