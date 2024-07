Ati idrico, si vota per il nuovo presidente nel momento più difficile per il settore

Nel momento forse più difficile per il settore, i sindaci della provincia di Agrigento sono chiamati a scegliere il nuovo presidente dell'Ati idrico. Domani pomeriggio si terrà infatti un'assemblea che dovrebbe decidere i nuovi vertici dell'assemblea territoriale idrica dopo la mancata conferma come sindaco di Domenico Gueli, sconfitto alle ultime amministrative a Santa Elisabetta.

Una nomina che arriva in un momento complesso, con l'emergenza idrica nel suo pieno, tanti interventi da sviluppare e tanti progetti ormai sfumati, ma anche "propizio" dal punto di vista politico.

L'incarico arriva infatti a due mesi circa dal voto per le elezioni provinciali (che si svolgeranno con il sistema di secondo livello, cioè saranno i sindaci e i consiglieri comunali a votare per il nuovo presidente e il nuovo consiglio) e con altri posti da andare a riempire, come quello di presidente dell'assemblea dei sindaci di Aica, in scadenza il prossimo 18 luglio.

Proprio questo è un passaggio teoricamente cruciale, con l'uscente Alfonso Provvidenza che avrebbe manifestato l'intenzione di non ricandidarsi puntando invece all'incarico all'assemblea territoriale idrica, con un possibile equilibrio di poltrone tra i sindaci di centrodestra e quelli di centrosinistra raggiunto consegnando appunto il posto in Aica ad un altro primo cittadino di altra area politica.

Questo sarebbe determinante anche in vista del voto in autunno, con sindaci come Stefano Castellino che guarderebbero con interesse sia un ruolo nel settore idrico che un ritorno tra i banchi di aula "Giglia", dove fu assessore e consigliere provinciale.