Assistenza a studenti disabili e regolamento Asacom, Gramaglia: “Il gruppo Liberi e solidali crea allarmismi inopportuni”

Il movimento “Liberi e Solidali” composto dai consiglieri comunali: Zicari, Bongiovì e Hamel (assente già da parecchie settimane) dirama una nota stampa che crea allarmismi inopportuni su un tema molto delicato. La Commissione consiliare “Servizi Sociali” da circa 18 mesi lavora ad una proposta di regolamento che tende a migliorare il servizio a garanzia di: continuità, scelta, trasparenza e tutela lavorativa. In tutti questi mesi le due consigliere avrebbero potuto interagire con la Commissione promotrice in modo da emendare in maniera propositiva e migliorativa tale proposta invece di attendere la fase finale per una pura propaganda elettore alle spalle di un tema particolarmente sensibile come: l’assistenza alla disabilità dei bambini.

Pertanto a nome mio e dei colleghi consiglieri: Alfano e Settembrino invito entrambe le consigliere ad informarsi prima di fare fuoriuscite che tendono ad offendere il lavoro dei colleghi atto alla tutela di un diritto fondamentale, e che non privilegi in maniera esclusiva la gestione delle cooperative. Si concorda con l’invito rivolto alla discussione in assise per meglio chiarire la proposta. Certo di una giusta disanima da parte dei colleghi che sapranno opportunamente valutare il lavoro mio e dei colleghi.