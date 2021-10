Alunni senza assistenza alla comunicazione, Codacons scrive al Comune

Nessuna assistenza per gli alunni disabili da parte del Comune di Favara, il Codacons chiede chiarezza e interventi alla gestione commissariale.

In particolare ad oggi, dice il vicepresidente provinciale Giuseppe Di Rosa, non sarebbe garantito il servizio di autonomia e comunicazione, per quanto previsto dalla legge.

"Vorremmo ricordare ai dirigenti in servizio in quel comune ed al commissario straordinario, che non assicurare questo servizio, equivale ad una piena 'interruzione di pubblico servizio'".