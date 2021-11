Assistenza domiciliare anziani, Di Rosa invia avviso indagine di mercato alla Guardia di finanza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Distretto Socio Sanitario D1 Agrigento, c’è più di qualcosa che non va…..

I SINDACI COMPONENTI IL DISTRETTO FACCIANO CHIAREZZA E PRENDANO LE DISTANZE DA QUANTO S I VERIFICA

A VVISO INDAGINE DI MERCATO

Per l'aggiornamento dell'elenco degli op er atori economici per il servizio di Assistenza Dom ic iliare An z iani (ADA) di cui all'art. 1, D.L. n. 76/ 202 0 convertito con modif ic azioni nel l a legge n .12 0/ 20 20 e s.m.i .

Alleghiamo alla presente nota(che inviamo anche alla Guardia di finanza di Agrigento) l'avviso pubblico nel quale si evince che il servizio sarà affidato tramite un sorteggio tra le ditte che hanno presentato “manifestazione di interesse” nello stesso avviso è specificato che il sorteggio avverrà nei locali del comune di Agrigento (sede del distretto D1) alle ore 8,30 di DOMANI DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021.

Secondo voi non c’è qualcosa che non torna ?

Una Domenica mattina alle 8,30 il comune sarà aperto per procedere a scegliere 5 ditte su 17 che hanno presentato domanda ?