Mancata assistenza ai disabili, la commissione speciale Ars torna a scrivere al Comune

“Richiesta di aggiornamenti sulla questione di servizi agli studenti disabili nelle scuole del Comune di Agrigento”. Il presidente della commissione Ars per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi, Carmelo Pullara, torna a sollecitare il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè dopo la recente sentenza di condanna nei confronti del Comune che non aveva garantito, per carenze economiche, l'assistenza ai disabili.

Un tema che era stato già trattato nell’audizione in commissione dello scorso 21 aprile che aveva già evidenziato, dice Pullara, "la presenza di problematiche nell’erogazione del servizio di assistenza dei disabili nelle scuole del territorio comunale, nonostante i già intervenuti chiarimenti dell’Assessore regionale per la famiglia sull’esistenza di una competenza degli enti locali in materia di disabilità grave e gravissima".

La commissione aveva quindi chiesto al Comune di approfondire la questione della competenza degli enti comunali interloquendo con gli uffici dell'Assessorato della famiglia e con gli altri enti locali che già hanno avviato il servizio, per poi trasmettere una comunicazione alla commissione sull'esito degli approfondimenti.

"Esito che ad oggi, a più di un mese da quella seduta - continua Pullara - non risulta trasmesso". Da qui il sollecito che è partito oggi nei confronti del Comune.