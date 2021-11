Assistenza agli studenti disabili, le precisazioni del Comune di Agrigento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione: non è assolutamente vero che questa amministrazione ha tagliato i fondi, il servizio è regolarmente partito in data sette settembre us. di durata fino al 13 novembre. Senza interruzione, l’amministrazione Miccichè assicura la continuazione del servizio ASACOM fino a tutto mese di dicembre per poi proseguire dopo le vacanze natalizie fino alla conclusone dell’anno scolastico.

Assistenza igienico personale: il servizio è di competenza delle scuole e quindi deve essere erogato dai dirigenti scolastici come da parere del CGA Regione Sicilia n.8 del 20 maggio 2020.

Ciò nonostante, visto la delicatezza dell'argomento, il 16 luglio u.s. ho convocato i Dirigenti Scolastici degli istituti Comprensivi per affrontare la problematica e successivamente, in data 19 ottobre, ho inviato nota (allegata) agli stessi dirigenti con cui ho chiesto la “reale situazione in cui versano gli istituti nella gestione dei servizi di assistenza igienico personale al fine della risoluzione di eventuali problematiche”

Questi sono i fatti, le chiacchiere le lascio a chi si diverte a fare disinformazione sulla pelle dei bambini.