Ordinanza svuota hotspot, Razza sulla decisione del Tar: "Lo Stato eserciti le sue competenze”

“Noi abbiamo fatto il nostro dovere, non si può tollerare che nei luoghi che dovrebbero essere destinati all’accoglienza, alcune persone siano state costrette al contagio, a dormire per terra, a vivere in maniera promiscua. Lo Stato si è svegliato il 4 settembre, oggi non ci resta che sperare che chi rivendica le proprie competenze, faccia una cosa molto semplice, le eserciti”. Questo, ai microfoni di AgrigentoNotizie, è stato il commento dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in merito alla bocciatura - da parte del Tar - dell’ordinanza del governatore Musumeci sullo sgombero degli hotspot dell’isola.

Migranti: il Tar ha bocciato l'ordinanza di Musumeci su sgomberi hotspot

L’assessore regionale, nella città dei Templi per un appuntamento elettorale, con i casi di Coronavirus in crescita, ha ribadito l’appello al rispetto delle misure di prevenzione del rischio contagio da parte dei cittadini. “Il rispetto delle regole – ha detto l’assessore Razza – è un scelta di buon senso, serve a noi stessi, serve a tutelare il sistema sanitario e serve anche a tutelare il lavoro dei cittadini”.“