Assegnate le deleghe, Micciché avverte gli assessori: "Sul lavoro sarò un mastino"

“Franco Miccichè non è quello che voi conoscete come uomo, ma sul lavoro io sono un mastino, non tollero deficienze ma, sarò sempre accanto a loro”. Queste, ai microfoni di AgrigentoNotizie, sono state le parole del sindaco di Agrigento Franco Miccichè a margine della prima riunione di Giunta che ha visto assegnare le deleghe agli assessori comunali.

Il termine “mastino”, è stato utilizzato anche dal primo cittadino in riunione, un richiamo dunque ma allo stesso tempo anche un invito alla puntualità e alla responsabilità per il servizio che sono chiamati a svolgere i neo componenti dell'amministrazione comunale.