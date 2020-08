Giorgia Iacolino: "Ampliare la dotazione tecnologica dell’ospedale di Agrigento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie





“ I recenti provvedimenti dell’assessorato regionale della Salute indicano nel potenziamento della dotazione tecnologica, la via da seguire per ampliare e qualificare l’offerta sanitaria. Con l’assegnazione di oltre 3 milioni e settecento mila euro, l’azienda sanitaria di Agrigento potrà migliorare l’assistenza sanitaria colmando alcune carenze connesse alla limitatezza di fondi disponibili con particolare riferimento all’ospedale di Agrigento. Quest’ultimo va sostenuto e valorizzato con l’acquisto di attrezzature elettromedicali di ultimissima generazione-reso possibile dalla regione siciliana-e con l’innesto di ulteriore personale medico, infermieristico e tecnico per rafforzare taluni reparti come la terapia intensiva, pronto soccorso, urologia e chirurgia vascolare.

La centralità dell’ospedale di Agrigento nella nostra provincia è il frutto naturale dell’impegno quotidiano di professionisti, operatori sanitari e personale di supporto, a cui si rivolge-conclude Giorgia Iacolino-una crescente platea di utenti, anche di altre province, che sceglie l’ospedale della nostra città ”