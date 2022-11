Assemblea regionale siciliana, il riberese Carmelo Pace eletto vice presidente della commissione Sanità

Carmelo Pace, capogruppo della Dc all'Ars, è stato eletto

vicepresidente vicario della commissione Sanità. "Sono onorato - ha scritto in una nota - di far parte di una Commissione così importante quanto delicata per l'intera Sicilia. Sono tanti i temi

che dobbiamo affrontare immediatamente per dare risposte concrete ai cittadini: dalle liste d'attesa alle carenze infrastrutturali, dalla mancanza di personale alla riconversione degli ospedali. Occorre porre una particolare attenzione, poi, sui pronto soccorso che vanno potenziati. Non dobbiamo più vedere ambulanze in fila con pazienti all'interno in attesa di lettighe e di posti liberi e non possiamo permettere che in alcune zone della nostra Isola i presidi di primo soccorso siano chiusi o che i medici non riescano a intervenire tempestivamente a causa del sovraffollamento. Dobbiamo lavorare con lungimiranza, sapendo che al centro di tutto c'è il cittadino, il paziente che deve affidarsi alla sanità siciliana sapendo di potersi fidare non solo dal punto di vista professionale ma anche strutturale.

Sappiamo che il lavoro sarà tanto ma il nostro obiettivo sarà quello di far sì che in Sicilia si parli di buona sanità".