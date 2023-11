La norma "salva-ineleggibili" all'Ars: ecco l'escamotage per blindare la poltrona, ma spunta l'ipotesi stralcio

Nella manovrina in discussione all'Ars c'è una norma, "intruppata" nel maxi emendamento, che apre la strada a una diversa interpretazione della legge che impedisce l'elezione a Palazzo dei Normanni di alcune figure fra cui i vertici o i dipendenti degli enti controllati o vigilati dalla Regione. La norma è stata ribattezzata "salva-ineleggibili", perché annullerebbe le cause di ineleggibilità di alcuni deputati impelagati in cause civili. Si tratta del presidente della commissione Bilancio Dario Daidone (Fdi), di altri due meloniani - Nicolò e Giuseppe Catania - e di Davide Vasta (Sud chiama Nord).

Il cambio di regole salverebbe la poltrona di questi deputati, facendo svanire i sogni dei primi dei non eletti nelle rispettive liste che hanno fatto ricorso: Carmelo Nicotra, Peppe Bica, Salvatore Scruvera e Santo Primavera. Quest’ultimo ha pure scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per denunciare la vicenda. Mentre ieri il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, ha annunciato che il suo partito "manderà le carte in Procura", ritenendo che dietro questa norma "ci sia un evidente disegno criminoso, da parte dei diretti interessati che utilizzano la funzione legislativa con una sprezzante spregiudicatezza volta esclusivamente a garantire non un interesse personale, ma personalissimo''.

Ai dem non è andata giù neanche la pioggia di contributi destinati a Comuni e associazioni per grandi e piccole manifestazioni, che ha messo trasversalmente d'accordo il resto delle opposizioni e la maggioranza. Un'intesa suggellata anche da un selfie che ritrae un gruppo di 14 deputati di vari partiti eccetto il Pd, assente al momento del voto in commissione.

"Dopo anni, per una serie di congiunture, - afferma Sergio Lima (Pd) - la Sicilia si ritrova con qualche risorsa economica in più. Schifani e i suoi hanno deciso di investire queste somme per alimentare un meccanismo di spesa a pioggia, frazionando all’inverosimile gli interventi. Risultato? Milioni di euro sprecati per veri e propri spot elettorali. Sagre, feste, festini ma anche bancomat consegnati ai vari assessorato per iniziative arbitrarie e non specificate. Tra far crescere la Sicilia e far crescere il consenso elettorale a breve termine il governo regionale non ha avuto dubbi. Ha scelto la seconda opzione. Non un centesimo per affrontare le emergenze sociali dell’isola, non un solo sprazzo di visione".

Tornando alla "salva-ineleggibili", un passaggio importante sarà la conferenza dei capigruppo in programma oggi alle 15 all'Ars, che potrebbe decidere lo stralcio della norma dal maxi-emendamento. Un modo per disinnescare eventuali tensioni che si potrebbero palesare a Sala d'Ercole, spianando così la strada all'approvazione della manovra di assestamento.