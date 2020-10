Doppio colpo di Micciché, La Rocca Ruvolo passa a Forza Italia: "E' un partito che mi vede più coinvolta"

Confermato. Il deputato Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, è traghettato dall'Udc a Forza Italia. "Ho fatto una analisi della situazione politica attuale. Ho scelto di restare nello stesso alveo: i moderati, ma è un partito che mi vede maggiormente coinvolta, un partito che, in questi 3 anni, ho avuto modo di conoscere meglio - ha spiegato La Rocca Ruvolo - . Sì dunque ad una nuova esperienza politica che può dare continuità al lavoro già fatto. Non c'è qualcosa contro qualcuno, ma è una scelta a vantaggio del territorio, della nostra provincia che chiede risposte".

Sale a 12 il numero dei componenti del gruppo parlamentare di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana. Nella pattuglia dei forzisti sono arrivati appunto Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della commissione Sanità di Palazzo dei Normanni ed ex componente del gruppo Udc, e Marianna Caronia, che era transitata nel Misto. Il passaggio delle due parlamentari è stato ufficializzato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, a cui ha partecipato anche il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè che è anche coordinatore regionale di Forza Italia.

E proprio Miccichè ha espresso così la sua soddisfazione: "In questo momento così difficile, durante il quale combattiamo ogni giorno per difendere la Sicilia e i siciliani avere due donne brave e serie in più ci da maggiore forza per andare avanti. A Marianna Caronia e Margherita La Rocca Ruvolo, il mio enorme grazie. Quella di oggi – ha ribadito - è un’occasione per dire che Forza Italia è viva, è forte e che in Sicilia sta crescendo. Ieri ho parlato con Berlusconi che dalla Sicilia ha sempre ricevuto notizie positive e che ha rivolto un plauso a tutti i siciliani per i risultati delle comunali" ha concluso Miccichè.

"Per me - ha detto Caronia - Forza Italia è un ritorno a casa. Conosco il percorso del partito fin dai suoi albori e adesso ci ritroviamo in una comunione d'intenti sul modo di fare politica. Oggi Forza Italia può continuare a diventare per i siciliani un punto di riferimento importante. Torno con entusiasmo e con la condivisione di una voglia di fare e questo lo devo anche a Gianfranco Miccichè".

Così invece la deputata Margherita La Rocca Ruvolo durante la conferenza stampa che ha ufficializzato il suo passaggio dal gruppo dell'Udc all'Ars a quello di Forza Italia: "Ringrazio molto l'Udc che per me è stata un'esperienza importante e che oggi si conclude anche con dispiacere. Non voglio recriminare, le critiche le ho fatte all'interno del partito, ma ho fatto le mie valutazioni e in Forza Italia ho trovato le porte aperte. Ho visto una condivisione di progettualità e questo è il motivo che mi ha portato a fare questa scelta. Continuerò a cercare di rappresentare la Sicilia con orgoglio. Non mi sono guardata in giro perché volevo fare una passeggiata - ha concluso -. Nella mia vita le scelte che ho fatto sono sempre state ponderate e di questa ne sono convinta".



Falcone: “Buon lavoro a Caronia e La Rocca Ruvolo"

“Benvenuta Margherita, bentornata Marianna. Voglio formulare a nome di tutto il coordinamento provinciale FI a Catania i migliori auguri di buon lavoro alle deputate Ars La Rocca Ruvolo e Caronia, appena entrate in Forza Italia. Conosco bene queste due autorevoli rappresentanti del Parlamento siciliano e da tempo ne apprezzo le qualità umane e politiche. Siamo certi che La Rocca Ruvolo e Caronia sapranno imprimere ulteriore slancio alla nostra proposta liberale e popolare di buongoverno per la Sicilia”. Lo ha detto il deputato Ars Marco Falcone, assessore regionale e commissario FI a Catania e provincia, commentando l'adesione al partito azzurro delle parlamentari Ars Margherita La Rocca Ruvolo e Marianna Caronia.

Calderone (FI): “Due valide risorse, do loro il benvenuto a nome del gruppo”

“Con il passaggio di Marianna Caronia e Margherita La Rocca Ruvolo, cresce la qualità all'interno della squadra di Forza Italia. Conosco la loro professionalità e competenza, essendo una, componente della Commissione Bilancio e l'altra, presidente della Commissione Salute all'Ars. Questo dimostra che il Partito conferma la propria attrattiva sul territorio, dimostrando di continuare ad essere un punto fermo all'interno di un mutevole panorama politico. A nome del Gruppo Parlamentare do alle colleghe un sincero benvenuto”. Lo afferma il Capogruppo di Forza Italia all'Ars, on. Tommaso Calderone.