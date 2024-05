Arresti al Comune, Micciché relaziona ai consiglieri: "Di Giovanni nominato capo staff per amore della città"

In un'aula "Sollano" semideserta e in larga parte svogliata e distratta (una cena di addio al celibato era organizzata per alcuni al termine dei lavori), il sindaco Franco Micciché ha relazionato sulle vicende giudiziarie che hanno colpito e sfiorato il Comune di Agrigento ribadendo un concetto contenuto in una frase che viene ripetuta una decine di volte: "in buona fede".

Il primo cittadino ha letto una relazione abbastanza stringata nella quale fin da subito ribadisce di "prendere le distanze" dai fatti di cronaca che hanno colpito l'ente precisando che degli stessi "riesce difficile parlare".

"L'Amministrazione - dice - era inconsapevole di quanto sarebbe emerso e non ha mai ricevuto atti ufficiali che deponessero a favore delle azioni esercitate". Unica cosa di cui l'ente era in possesso una notifica di esibizione e consegna documentazione fatta nel maggio 2022 a Gaetano Di Giovanni, cioè quando i carabinieri di Partinico arrivarono in città per acquisire atti nel contesto dell'inchiesta che ha portato adesso all'arresto del dirigente e capo dello staff del sindaco.

Micciché precisa che subito dopo provvederà ad una rotazione del personale per togliere Di Giovanni dal ruolo di dirigente del settore Servizi sociali e, di conseguenza, come capo burocratico del distretto socio sanitario. Un atto che oggi il sindaco indica come prova della sua attenzione ma che all'epoca venne derubricato ad un semplice "fatto ordinario".

Ma perchè puntare tutto su Di Giovanni? Micciché dice che "La nomina a capo dello staff è stata fatta in assoluta buona fede, ed è stata dettata dalla necesstià di poter attendere nel migliore dei modi alle numerose incombenze anche in vista delle importanti manifestazioni che hanno richiesto coordinamento e tempestività (sic!) ".

In particolare a spingere il primo cittadino ad inviduare un capo dello staff (posizione vuota dal novembre del 2023) erano state le sollecitazioni che arrivavano dal presidente della neonata fondazione Agrigento 2020-2025: serviva infatti un dirigente che guidasse la cabina di regia e che potesse lavorare in parallelo con la fondazione stessa.

"Sempre in buona fede, ho ritenuto utile - ha precisato Micciché -, scegliere tra i quattro dirigenti in servizio per sovrintendere gli altri dirigenti per arrivare al 2025 con un miglioramento dei servizi in parallelo all'attività culturale che spetta alla fondazione".

Micciché tornerà poi sul tema dopo gli interventi - gli unici - dei consiglieri Dc Pasquale Spataro e Roberta Zicari, essendo ancora più chiaro: "La colpa è soltanto mia se ho nominato Di Giovanni - dice - ma l'ho fatto per amore di questa città: per fare decollare gli uffici, che sono lenti, lentissimi. A mio avviso uno dei dirigenti che poteva aiutarmi ad accelerare i processi era Di Giovanni e sapete bene voi come era appellato per le sue capacità di velocizzare le procedure amministrative. Se poi faceva altre cose fuori da questo Comune a noi non interessa". Questo nonostante l'accusa mossa dalla Procura di Palermo non esuli esattamente dall'attività amministrativa agrigentina, anzi.

Vicenda Suv e Corte dei conti

L'ormai famosa vicenda dei Suv acquistati con fondi per la solidarietà sociale, in cui Di Giovanni è coinvolto insieme ad una dipendente comunale e per la quale è stato condannato in appello dalla Corte dei conti, viene tirata in ballo dal consigliere Spataro e anche qui la replica del sindaco è netta, per quanto apra nuovi importanti scenari.

Intanto Micciché dice che il dirigente è stato "nominato 2 giorni prima della condanna" (per quanto la notizia giornalistica riportata da Agrigentonotizie.it fosse di gennaio, quindi un mese prima della nomina, e la sentenza sia stata notificata agli interessati a novembre del 2023) e poi aggiunge che "L'amministrazione comunale è in causa con il ministero, perché il comune è convinto della bontà di questa operazione, suggerita da un dirigente dello stesso ministero. Lasciamo stare la Corte dei conti, andranno avanti, ma vorrei solo ricordare che il Comune è senza mezzi, l'ufficio tecnico e la polizia municipale sono senza mezzi". Una precisazione che però stona con il fatto che i Suv siano stati acquistati non come auto di servizio, ma con finalità sociali, cioè perché fossero usati da associazioni di volontariato ecc.

Consulenti urbanistica coinvolti nel blitz "Pandora": "Scelti per il loro grande curriculum"

Rispetto invece ai due consulenti del Prg del comune coinvolti in provincia di Catania nell'operazione "Pandora", il sindaco sceglie una linea di difesa più soft: non era possibile sapere (ovviamente) che fossero indagati all'atto della nomina, e sono stati scelti unicamente per il loro curriculum di alto profilo per affrontare le necessità del settore urbanistica.

"Avevano competenze più che sufficienti perché il Comune, che per decenni ha avuto un prg bloccato - dice Micciché - potesse dare una rispota alla città e a quei cittadini che pagano l'Imu su terreni edificabili che non sono edificabili e con linee guida ferme da 12 anni.

"Non siamo ladroni, operiamo nella trasparenza"

Dinnanzi alle dichiarazioni del consigliere Spataro, che ha ribadito il valore politico delle vicende giudiziarie in questione, e a quelle della consigliera Zicari, che ha rilanciato l'idea di un azzeramento amministrativo, Miccichè si è "scaldato", lanciando un messaggio netto.

"Rispetto alle cose che ho letto e che sono state dette vorrei ribadire un messaggio - ha affermato -: in questa amministrazione non ci sono ladroni, noi operiamo sempre nella trasparenza e nel rispetto della legalità".

Frasi che devono aver convinto tutti, tanto che dopo pochi istanti è un consigliere di maggioranza a chiedere il rinvio della seduta.