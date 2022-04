Archiviata l'inchiesta sulla truffa per i rimborsi dei consiglieri comunali, Pullara: "Restituita dignità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sono state archiviate le accuse nei confronti di quattro ex consiglieri comunali di Agrigento Alfonso Vassallo, Alfonso Mirotta, Francesco Picone , e Antonio Cicero nell'ambito dell'inchiesta definita “Gettonopoli. Finalmente giustizia è stata fatta!”

E' il commento dell’on. Carmelo Pullara di “Prima l’Italia”

“Apprendo con soddisfazione-scrive Pullara- la notizia che Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, ha archiviato, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Chiara Bisso, il procedimento nei confronti degli ex consiglieri comunali Alfonso Vassallo , Alfonso Mirotta, Francesco Picone e Antonio Cicero, e dell’ex presidente provinciale di Confartigianato Francesco Giambrone, tutti accusati a vario titolo di truffa e falso nel contesto di un’inchiesta condotta dalla procura di Agrigento su presunti artifici messi in campo per ottenere rimborsi e gettoni di presenza non dovuti.

La vicenda venne definita “Rimborsopoli” e fu a tutti gli effetti una costola d'indagine della cosiddetta "Gettonopoli" che portò alle dimissioni dell'intero Consiglio comunale nel 2015.

I quattro indagati ricevettero l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel 2017 nonostante il gip e il Tribunale del riesame avesse escluso già in quella fase la sussistenza indiziaria di molte accuse.

A distanza di anni – conclude Pullara- viene restituita la dignità politica e personale agli ex consiglieri comunali Alfonso Mirotta e Alfonso Vassallo, che conosco personalmente e a cui riconosco la piena integrità morale, come anche agli ex consiglieri Picone e Cicero coinvolti ingiustamente in un procedimento che era stato aperto ma che, è stato stabilito oggi, non avere i presupposti per essere portato avanti.