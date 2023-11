Comune di Aragona: si è dimesso l'assessore ai Servizi sociali Maria Licata

L'assessore comunale ai Servizi sociali di Aragona, Maria Licata, si è dimessa. Lo ha fatto formalizzando una lettera al sindaco Giuseppe Pendolino e ai funzionari del Municipio. È durato circa un anno il suo assessorato. “Lo ha svolto - commenta Pendolino - con il massimo dell’impegno. Il suo ruolo è servito a migliorare alcuni dei servizi fondamentali del nostro ente, in particolare quelli relativi all’innovazione dei servizi scolastici. Ha lavorato strenuamente - prosegue il sindaco - al mio fianco e a fianco della Giunta - con una determinazione e una tenacia uniche. La sua devozione al lavoro unitamente alla passione che la lega al mondo dei Servizi Sociali hanno rappresentato, nel periodo del suo incarico, un connubio perfetto per la riuscita degli interventi in ambito socio assistenziale. La ringrazio di aver fatto parte della mia amministrazione e le auguro di proseguire la sua carriera nel migliore dei modi".

Il dimissionario assessore Licata ha rivolto un ringraziamento ai dipendenti comunali, in particolare quelli del Servizio sociale e asilo nido, del Protocollo e dell'ufficio di Gabinetto. "Persone - ha detto - con cui ho lavorato attivamente per garantire servizi alle nostre fasce di cittadini più fragili. È stato un privilegio - conclude Licata - poter mettere le mie competenze al servizio di questo ruolo politico-amministrativo per seguire esclusivamente l'interesse dei cittadini aragonesi”.