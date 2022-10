Danneggiamento all'impresa del sindaco di Aragona, le solidarietà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo il danneggiamento subito dalla piantagione di ulivo del sindaco di Aragona, Peppe Pendolino, si moltiplicano gli interventi di solidarietà.

Davide Faraone, senatore di Italia Viva: “La mia solidarietà al sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, destinatario di un vile e vergognoso atto intimidatorio. Pendolino è un imprenditore agricolo e un ottimo amministratore che ha messo al servizio della collettività la sua esperienza personale e lavorativa. Spero si faccia presto luce sull’accaduto e si individuino i responsabili. Intanto esprimo la mia vicinanza e quella della comunità di Italia Viva al sindaco Pendolino e ai cittadini di Aragona".

Antonio Palumbo, sindaco di Favara: "La mia vicinanza personale e da amministratore al sindaco di Aragona Peppe Pendolino per l'inquietante gesto subito dalla sua azienda. Come sempre, la speranza è che gli inquirenti riescano a fare piena chiarezza su quanto avvenuto e risalire agli autori di questo gesto infame".

Carmelo Pace, deputato regionale Nuova Dc: "Piena solidarietà al sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino e la più ferma condanna al cospetto del vile gesto intimidatorio di cui è stato destinatario. Auspico che il lavoro congiunto delle Forze dell'ordine e della Magistratura possa, accertando le responsabilità degli autori, riaffermare il primato della legalità nell'interesse dell'intera comunità cittadina e del nostro territorio".

Fabio La Felice, coordinatore politico provinciale: "Ringraziando per la fiducia del prestigioso incarico il coordinatore politico dell'Udc in Sicilia Decio Terrana, esprimono la solidarietà per il vile attentato delinquenziale fatto nei confronti del sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino".

Il presidente regionale di Ali, Francesco Cacciatore. "Ancora l’ennesimo vile atto intimidatorio nei confronti di un amministratore comunale. L’Associazione ALI-Autonomie Locali Sicilia esprime vicinanza e solidarietà al sindaco di Aragona Peppe Pendolino evidenziando come questi segnali sono la conferma di come stia diventando difficile amministrare la cosa pubblica anche quando si è amministratori capaci e attenti ai bisogni,alle esigenze e alle difficoltà della gente".