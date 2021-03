Apre i battenti l'hub per i vaccini, Cimino: "Segnale di speranza per i cittadini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

«Aprire oggi questo hub è un segno di speranza per la cittadinanza di Agrigento e della provincia». Le parole sono della deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, presente all’inaugurazione dell’hub vaccinale all’interno del palacongressi di Agrigento. «In questa fase bisogna impegnarsi per accelerare le vaccinazione e continuare a concentrare gli sforzi affinché riusciamo ad uscire dalla pandemia che ha sconvolto le nostre vite». Sulla situazione del Covid in provincia il deputato chiede di usare il buon senso a tutti: «Stiamo attraversando un momento difficile, dobbiamo uscirne solo tenendo alta la guardia e pensando a remare tutti nella stessa direzione, oltre le divisioni politiche. L’apertura di questo centro – aggiunge Cimino - è un successo per tutta la popolazione agrigentina e il primo passo verso la strada della normalità»