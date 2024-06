Via libera alla manovra, Pace: "Democrazia cristiana sempre presente e compatta"

L'Ars approva la manovra finanziaria da quasi 200 milioni di euro. "Democrazia cristiana compatta e sempre presente in aula. Stanziati ulteriori fondi per fronteggiare la siccità in agricoltura". Lo ha detto il capogruppo del partito di Cuffaro, Carmelo Pace, a proposito del voto dell'assemblea.

"In aula - sottolinea il deputato -, sia al momento della discussione che del voto, erano presenti tutti i sei deputati Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Salvatore Giuffrida, Serafina Marchetta, Andrea Messina e io".

Pace aggiunge: "Ancora una volta abbiamo dimostrato serietà nei confronti dei siciliani, compattezza e lealtà al governo Schifani. Si tratta di una manovra importante che riguarda diversi settori. Tra le norme approvate voglio soffermarsi su quelle per sostenere gli agricoltori che stanno vivendo l'emergenza siccità. Si tratta - prosegue - di 15 milioni per interventi per la realizzazione di vasche d'accumulo, pozzi trivellati, realizzazione di impianti irrigui e l'acquisto di pompe sommerse; 2,5 milioni per l'abbattimento degli interessi per le aziende agricole. Un'altra riguarda la sospensione dei canoni di irrigazione ai consorzi di bonifica"