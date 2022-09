L’appello della Chiesa agli aspiranti deputati, l'arcivescovo Damiano: “Guardate ai poveri”

In vista delle prossime elezioni regionali e sedici giorni dopo la pubblicazione del messaggio dei vescovi siciliani ai candidati, la data di pubblicazione è del 1 settembre scorso, anche la chiesa agrigentina ha voluto condividere e rinnovare l'appello contenuto nella missiva della conferenza episcopale siciliana. In mattinata, l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano nella sala “Giovanni Paolo II” del palazzo arcivescovile ha incontrato alcuni dei candidati all'Ars del collegio di Agrigento. “Noi – dice l'arcivescovo Damiano dai microfoni di AgrigentoNotizie - indichiamo la strada del vangelo per guardare dalla parte degli ultimi”. Il documento appello della Cesi è stato illustrato da Giuseppe Savagnone alla presenza., fra gli altri, anche del direttore dell'ufficio di pastorale sociale e del lavoro, don Mario Sorce.