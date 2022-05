Anniversario strage di Capaci, Fratelli d’Italia organizza momento di commemorazione a Piano San Gregorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lunedì 23 maggio, alle ore 11:00, in occasione della giornata della legalità e dell'anniversario dell'attentato di Capaci, in cui persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Fratelli d'Italia deporrà un mazzo di fiori, in ricordo di tutte le vittime della mafia, sotto la stele commemorativa di piano San Gregorio ad Agrigento, luogo storico in cui Papa Giovanni Paolo II celebrò la Santa Messa.

All'iniziativa parteciperanno il responsabile provinciale del Dipartimento Legalità, Sicurezza e Immigrazione, Giancarlo Granata, ed il commissario provinciale, Calogero Pisano.