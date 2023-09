Anniversario della morte di Rosa Balistreri, Cambiano: "Ddl per salvarne l'eredità"

Nell'anniversario della morte di Rosa Balistreri, deceduta il 20 settembre del 1990, a soli 63 anni, arriva un disegno di legge all'Ars finalizzato alla conservazione del suo patrimonio etnomusicale e delle tradizioni popolari.

A presentarlo come primo firmatario è stato il deputato del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano "che riconosce la danza e la musica popolare e folklorica quali espressioni dell’identità culturale dei popoli nonché quale strumento per la conoscenza della cultura e della tradizioni e per lo sviluppo sociale, economico e turistico dei territori".

All'interno del disegno di legge, in particolare, è previsto il riconoscimento della cantautrice e interprete Rosa Balistreri, quale "simbolo della canzone e delle tradizioni siciliane".

"Questo provvedimento - commenta Cambiano- fa da corollario al grande risultato ottenuto con l'emendamento a mia firma presentato in seno al collegato alla Finanziaria, grazie al quale è stata assegnata al Comune di Licata la somma di 70mila euro come contributo straordinario per la costituzione della fondazione Rosa Balistreri e per l'organizzazione di un evento celebrativo della canzone folk siciliana"