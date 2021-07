Polemica dopo le dimissioni, i deputati del Movimento 5 Stelle "scomunicano" Anna Alba

Il gruppo parlamentare all'Ars del Movimento 5 stelle "scomunica" Anna Alba.

Dopo le dimissioni "shock" dell'ormai ex (o quasi) primo cittadino di Favara, che durante il suo discorso di "commiato" aveva puntato il dito proprio contro la deputazione siciliana (e in particolare contro il compaesano Giovanni Di Caro), adesso è arrivata una formale presa di distanza dal sndaco.

"Siamo rammaricati nel leggere alcune dichiarazioni della (ex) sindaca di Favara, Anna Alba, secondo la quale il gruppo parlamentare del M5s all'Ars avrebbe fatto venir meno quella collaborazione e quel dialogo che in realtà, ogni giorno, assicuriamo a tutti i sindaci e a tutti i cittadini siciliani - scrivono -. In modo particolare la nostra attenzione è sempre andata alle città amministrate dai sindaci del M5S alle quali abbiamo sempre riservato maggior impegno, anche attraverso le donazioni effettuate grazie al taglio dei nostri stipendi. Non condividiamo le prese di posizione della prima cittadina favarese e solo dalla stampa apprendiamo che si è dimessa (a due mesi dalle nuove elezioni). Ne prendiamo atto, come prendiamo atto che con questa azione si pone definitivamente fuori dal M5s, che intanto a livello regionale continuerà ad opporsi all'azione politica del governo Musumeci che lascia i Comuni e i sindaci siciliani tra i rifiuti e mille difficoltà finanziarie".

Intanto a chiedere una "due diligence" sui conti del Comune di Favara è il deputato Di Caro. Una task force che dovrebbe servire a "capire l'entità del danno economico subito dall'Ente negli ultimi 5 anni e accertare le responsabilità di chi poteva fare e non ha fatto. La verifica dell'agibilità finanziaria del Comune - conclude - andrebbe effettuata ancor prima dell'inizio della campagna elettorale per le amministrative del 10 ottobre prossimo".