Anello autostradale siciliano fuori dal recovery plan, Catanzaro: "Atto irresponsabile"

“Non inserire il completamento dell’anello autostradale siciliano nel programma delle infrastrutture da realizzare con le risorse Recovery Plan significherebbe relegare ancora alla marginalità, ed in modo premeditato, un ampio territorio di Sicilia”.

Dopo le speranze risposte nella possibilità della realizzazione dell'autostrada Castelvetrano-Gela, che consentirebbe appunto alle province di Agrigento, Trapani e Caltanissetta, di essere collegate alla viabilità veloce siciliana, oggi una prima doccia fredda potrebbe arrivare dalle decisioni del Governo nazionale. A lanciare un allarme è il parlamentare regionale del Pd Michele Catanzaro.

“Quella del recovery fund è una grande opportunità per creare infrastrutture viarie efficienti e moderne ed aiutare tantissime imprese siciliane a puntare su turismo e cultura, uno degli elementi di sviluppo caratterizzanti per uscire da una crisi sociale che con l'emergenza sanitaria rischia di avere conseguenze drammatiche. Se, come sembra, la realizzazione della Castelvetrano-Gela non fa parte dell'elenco delle priorità segnalate dalla Regione e in queste ore all'esame del Ministero delle Infrastrutture – dice Catanzaro - è chiara la volontà politica di lasciare la Sicilia sud occidentale in difficoltà e non tenere conto di tante legittime istanze. L'intero governo regionale, con in testa il presidente Musumeci, ha il dovere di ascoltare gli appelli dei sindaci mettendo in campo tutte le azioni necessarie per evitare l’esclusione dell’importante opera dall’elenco dei progetti che verranno realizzati grazie alle risorse del Ricovery fund”.