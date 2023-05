Amministrative 2023, a Licata lo sconfitto Fabio Amato analizza i risultati del voto: “Città abbandonata, resto all'opposizione”

“La nostra è stata una campagna elettorale basata sui contenuti e sui programmi, penso che non abbiamo nulla da rimpiangere perchè siamo scesi in campo a febbraio scorso contro un candidato che da oltre un anno era già in campagna elettorale. I nostri risultati penso che siano positivi e da questo, costruiremo una sana opposizione. Siederò in consiglio comunale per lavorare nel bene esclusivo della città perchè Licata ha bisogno di questo, al nuovo sindaco spetterà un ruolo difficile. Questa è una città che per troppo tempo è stata abbandonata e non sarà facile per l'amico Angelo Balsamo”. Questo dai microfoni di AgrigentoNotizie è stato il commento del risultato elettorale acquisito dal candidato sindaco di Licata Fabio Amato. Quest'ultimo, sostenuto dalle liste: Restart, PD, Movimento cinque stelle e Sud chiama Nord, secondo i dati, non ancora definitivi (41 sezioni scrutinate su 42 complessive) e trasmessi dal servizio elettorale della Regione siciliana, avrebbe ottenuto il 32 per cento dei voti contro il 60 per centro dei consensi del candidato sindaco eletto, Angelo Balsamo.