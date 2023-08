Rifiuti, l'annuncio di Catanzaro: "Finanziata la discarica di Sciacca"

"Dopo 7 anni di attesa finalmente è stato finanziato l'ampliamento della discarica di Sciacca, adesso bisogna sbloccare anche le risorse per il centro di compostaggio". Lo ha detto il capogruppo all'Ars del Partito Democratico, Michele Catanzaro.

Catanzaro aggiunge: "Finalmente la Regione ha sbloccato il finanziamento che consente alla Srr Ato 11 Ag di procedere con l'ampliamento della discarica Saraceno Salinella che sorge a Sciacca e serve ben 17 Comuni del comprensorio. Un iter burocratico articolato, cominciato ben sette anni fa, che abbiamo sostenuto e seguito costantemente, anche quando i 30 milioni di euro occorrenti rischiavano di essere dirottati verso altri interventi".

"Il nuovo impianto consentirà una gestione regolare e meno costosa della raccolta dei rifiuti urbani da parte dei Comuni soci – continua Catanzaro – ma la nostra battaglia di civiltà deve proseguire per fare in modo che si possano sbloccare al più presto anche i 13 milioni di euro per l'ampliamento del centro di compostaggio di Santa Maria, anche questo al servizio di molti Comuni del comprensorio Saccense. Spero che l'attuale governo vada nella direzione contraria al precedente e mantenga gli impegni assunti. Noi - conclude Catanzaro - continueremo ad essere al fianco dei sindaci costretti fino ad oggi a conferire negli impianti privati e con costi triplicati".