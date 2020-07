Amministrative 2020, "Cambiamo" appoggia la candidatura di Marco Zambuto a sindaco

In occasione delle prossime amministrative di Agrigento del 4 e 5 ottobre il dirigente nazionale, Marcello Fattori, e la coordinatrice della provincia di Agrigento, Ornella Patti del partito Cambiamo dichiarano che si il partito di Toti sosterrà la candidatura di Marco Zambuto. In realtà quasi identico annuncio era stato fatto ad inizio luglio, ma la presentazione ufficiale di Zambuto potrebbe aver sollecitato questa nuova uscita pubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sosteniamo con entusiasmo la proposta di Zambuto - dicono - certi dell’impegno che impiegherà per risollevare le sorti della nostra amata città. Per anni Agrigento è stata vittima della cattiva gestione e dell’incuria di tanti. Crediamo che Zambuto sia la figura più idonea, con le giuste competenze e l’adeguata esperienza amministrativa che serve affinchè Agrigento torni a splendere con le sue bellezze artistiche e storiche che possiede. Siamo pronti a collaborare insieme a tutte le forze politiche che intendono scommettere sulla persona di Zambuto in modo da presentare un programma efficace e facilmente attuabile che non illuda la cittadinanza come spesso accade ma che, al contrario, possa essere realistico e che possa dare il giusto decoro che Agrigento merita".