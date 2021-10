Amministrative a Favara, il candidato Montaperto completa la squadra degli assessori

In vista del ballottaggio a Favara, in programma domenica 24 e lunedì 25 ottobre per scegliere il nuovo sindaco della città, il candidato Toto Montaperto ha completato la sua squadra di assessori designati.

Ai cinque già scelti nei giorni scorsi - Marilù Chiapparo, Leonardo Pitruzzella, Salvatore Giudice, Mimmo Bunone e Valerio Di Miceli - si aggiungono adesso Anna Barba, dirigente delle Poste e Carmela Russello, designata assessore tecnico alle finanze.

Montaperto è sostenuto dalle liste #DiventeràBellissima, Fratelli d’Italia, Udc, Facciamo Squadra con Montaperto sindaco, Montaperto per Favara, Vivi Favara e Fab..Aria Nuova.