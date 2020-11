Gioventù nazionale, Stefano Nobile: "Creare lista competitiva per le amministrative"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale - movimento giovanile di Fratelli d'Italia, Stefano Nobile, ribadisce il suo impegno con il partito della Meloni. Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale - dichiara - dobbiamo impegnarci attivamente sul territorio Favarese creando una lista competitiva in vista delle prossime amministrative a Favara. Io darò il mio contributo sempre a sostegno del mio partito, per Favara e per tutti i Favaresi. Dobbiamo far diventare il nostro Paese punto di riferimento per la politica, la cultura e il turismo, e per far ciò, dobbiamo compiere un gesto d'amore per Favara, impegnandoci attivamente per lei.

È aperto anche il tesseramento al nostro movimento giovanile - conclude Nobile - invito i miei coetanei e tutti i giovani favaresi a unirsi a noi, per aiutarci a cambiare in meglio il nostro paese.