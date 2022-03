Elezioni amministrative a fine maggio: ecco il quadro comune per comune

Elezioni amministrative anche in provincia di Agrigento, elettori di 10 comuni chiamati alle urne tra il 22 e il 29 maggio: si scaldano i motori della politica locale.

Dopo l'indicazione giunta dal presidente della Regione, si iniziano a mobilitare gli operatori ad Aragona, Bivona, Cattolica Eraclea, Campobello di Licata, Comitini, Lampedusa e Linosa, Santa Margherita Belìce, Palma di Montechiaro, Sciacca e Villafranca Sicula.

Le uniche mosse pubbliche sono quelle registrate al momento ad Aragona: all'annuncio della ricandidatura di Giuseppe Pendolino è infatti seguita l'indicazione come competitor dell'ex presidente del Consiglio provinciale Raimondo Buscemi.

Altra certezza è l'impossibilità del terzo mandato per i sindaci di Campobello di Licata Gianni Picone e Santa Margherita di Belice, Francesco Valenti. Il disegno di legge per i comuni fino a 15mila abitanti che era stata avanzata all'Ars è stata rinviata alla conferenza dei capigruppo dalla commissione Affari istituzionali e potrebbe essere comunque riprogrammata con una proroga solo a partire dal 2023.

Questo ha spinto proprio Valenti, nei giorni scorsi, a prendere posizione essendo appunto esclusa l'ipotesi di una ricandidatura, almeno come sindaco. "Iniziamo con ottimismo e fiducia a guardare oltre. Vi invito sin d’ora al comizio che terrò in Piazza Matteotti, prima dell’inizio della campagna elettorale, per raccontarvi questi intensi, faticosi ma esaltanti e gratificanti 10 anni e ringraziarvi di vero cuore a uno a uno per il sostegno, la collaborazione, l’amicizia e l’affetto che mi avete donato".

A Campobello di Licata al momento ad aver annunciato la candidatura, con il movimento "Corri Campobello", è stato Michele Termini, già sindaco e oggi in Italia Viva.

A Cattolica Eraclea si va verso la ricandidatura di Santino Borsellino, che dovrebbe essere sfidato da Giuseppe Termine, già sindaco ed ex commissario Camera di commercio.

A Sciacca non è chiaro se sia interessata alla propria ricandidatura Francesca Valenti, che in tal senso non ha dato segnali specifici. Si conta al momento un solo candidato sindaco cioè l'ex primo cittadino Ignazio Messina, oggi segretario nazionale di Italia dei Valori che sarebbe al lavoro con una lista civica. Lavorano ancora "al coperto" gli altri schieramenti.

Verso la ricandidatura a Palma di Montechiaro, ampiamente annunciata, va inoltre Stefano Castellino, che è già sostenuto dalle liste civiche "Corri Palma" e "Palma in Movimento", così come a Lampedusa andrà verso la ricandidatura Salvatore Martello.