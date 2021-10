Amministrative 2021, l'assessore regionale Marco Zambuto: "Il Centrodestra vince sempre se unito"

Forza Italia guarda però gia avanti: "Faremo una iniziativa di partito per lanciare una grande proposta per la provincia di Agrigento"

"Il risultato di Forza Italia, in provincia di Agrigento, e' stato ottimo. Il dato politico complessivo e' che si vince al Centro, si vince con una capacita' di dare risposte al territorio e con una capacita' di rimettere in moto l'economia. Non vincono gli estremismi e non vincono i populismi". Lo ha detto ad AgrigentoNotizie l'assessore regionale Marco Zambuto a conclusione dello spoglio elettorale di Porto Empedocle che ha suggellato la vittoria di Calogero Martello.

"Il Centrodestra unito vince sempre - ha aggiunto, lanciando un messaggio chiaro - . Abbiamo avuto ottime affermazioni di lista in tutti i Comuni in cui ci siamo presentati. Per un progetto di Governo occorre pero' una guida moderata, riformista, che abbia una visione europea, una visione in sintonia con i tempi che stiamo vivendo, in grado di dare una prospettiva a questo territorio e ai nostri giovani". Forza Italia guarda pero' gia avanti. "Faremo una grande iniziativa di partito - ha concluso Zambuto - per lanciare una grande proposta per la provincia di Agrigento".