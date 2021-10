Amministrative a Favara, Cancelleri festeggia Palumbo: “Il nuovo corso riparte da qui”

“Il nuovo corso del Movimento Cinque Stelle parte da Favara, San Cataldo e Caltagirone. Da tutte quelle realtà che ci hanno visto vincere”. Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, commentando l’elezione di Antonio Palumbo a sindaco di Favara. “È un messaggio chiaro - aggiunge - a tutta la comunità siciliana. Un tempo si diceva che la destra unita è imbattibile. Oggi abbiamo dimostrato che non solo si può battere ma può rappresentare una validissima alternativa anche al centrodestra regionale che sta al potere che è incapace di risolvere i problemi”.

"Soffia un vento forte in Sicilia, un vento del cambiamento, dell'alternativa, della coalizione che vede protagonista il partito Democratico accanto ai movimenti che da sempre si battono per la lotta alle diseguaglianze e per i servizi pubblici, si battono per la mobilita' e la sostenibilita'. E' un vento che ci puo' portare verso le elezioni regionali e il Pd e' pronto a sostenere questo modello nuovo di amministrazioni comunali". Lo ha detto, ad AgrigentoNotizie, il segretario regionale del Pd Antony Barbagallo a Favara dove si festeggia la vittoria del candidato a sindaco Antonio Palumbo.



"Attorno ad Antonio Palumbo - ha aggiunto Barbagallo - abbiamo fatto una scelta di coraggio e gli abitanti di Favara hanno premiato il coraggio".