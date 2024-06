Elezioni amministrative ad Alessandria della Rocca, tutte le preferenze al consiglio comunale

Appena 18 voti, e non 28 come inizialmente diffuso, separano i due candidati sindaco di Alessandria della Rocca. Nel piccolo comune montano hanno votato in 1682, con 850 preferenze che sono andate all'oggi primo cittadino Salvatore Mangione e 832 che invece sono andate allo sfidante, l'ex segretario cittadino del Pd Giuseppe Montana. Questo a fronte rispettivamente di 902 e 765 voti di lista.

Le preferenze in consiglio comunale

Alessandria futura - Salvatore Mangione sindaco: Pasquale Aliotta (121), Giovanni Comparetto (228), Domiziana Centinaro (177), Angela Maria Chiazza (103), Mariella Greco (229), Anna Maria Micciché (158), Carlo Perzia (117), Giovanni Puglia (206), Antonella Settecasi (126), Giuseppe Vitello (171).

Costruire il domani - Giuseppe Montana sindaco: Antonino Giovanni Comparetto (77), Alessandro Circhirillo (115), Sebastian Claudio Canzoneri (161), Davide Finardi (115), Ivan Scaglione (170), Roberta Settecasi (144), Elena Cannata (180), Alice Viscuso (137), Patrizia Angela Gabriella D'Angelo (101), Lorella Barbiera (73).