Notifica dei verbali di esclusione per le 2 liste di candidati di Naro: scoppia il parapiglia, accorrono i carabinieri

Sdegno, urla e accuse, neanche tanto velate. La notifica dei verbali della commissione elettorale di Canicattì ai presentatori delle liste escluse - ossia "Magica Naro" e "Uniti per Naro" a sostegno dei candidati sindaco Milco Dalacchi e Roberto Barberi - si è trasformata in un momento di caos. E per riportare calma e ordine sono dovuti intervenire, al Municipio della Fulgentissima, i carabinieri.

I presentatori delle liste escluse, in forte fibrillazione, hanno contestato, appunto a gran voce, la decisione presa dalla commissione elettorale di Canicattì. Decisione che lascia, almeno per il momento, come unica candidata alla poltrona di sindaco l'uscente Maria Grazia Brandara.

Entrambi i candidati a sindaco, come già annunciato ieri sera da AgrigentoNotizie, faranno ricorso.

Il ricorso in materia elettorale ha dei tempi, non può essere altrimenti, accelerati.

La commissione elettorale di Canicattì ha, come sempre, applicato il cosiddetto "favor" per l'elettorato passivo. E prima di procedere all'esclusione ha consultato decine di uffici territoriali del resto della penisola, ha chiesto un parere informale al ministero dell'Interno ed ha consultato e acquisito la giurisprudenza. Tutte le interpretazioni sono risultate essere univoche: è stata riscontrata, in entrambe le liste, una mancanza insanabile.

Tutte ammesse invece - perché sempre di competenza della commissione elettorale di Canicattì - le liste dei candidati di Campobello di Licata e di Racalmuto.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale