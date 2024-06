Elezioni in provincia, al via lo spoglio: 16 candidati a sindaco si contendono la poltrona in 6 Municipi

Alle 14 in punto via allo spoglio. Sedici in totale gli aspiranti sindaco per questa tornata con solo 3 uscenti che stanno tentando la ricandidatura, ovvero Maria Grazia Brandara - unica donna candidata - a Naro, Domenico Gueli a Santa Elisabetta e Antonio Pitruzzella a Campobello di Licata. Quest'ultimo è rimasto in carica, in realtà, una manciata di mesi: a interrompere la consiliatura è stato l'annullamento del voto disposto dalla giustizia amministrativa.

Tra gli ex sindaci che stanno provando a tornare in "sella": Salvatore Petrotto a Racalmuto, ma anche Michele Termini proprio a Campobello di Licata, mentre a Caltabellotta e Alessandria della Rocca sarà sfida tra outsider.

Come detto, già durante la notte meno elettori alle urne rispetto alle precedenti amministrative in 5 dei 6 comuni della provincia di Agrigento interessati dalla tornata elettorale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L’unico a registrare un incremento di presenze è stato quello di Alessandria della Rocca con uno 0,33 per cento in più rispetto alla precedente tornata elettorale. Per tutti gli altri c’è stato un decremento di presenze alle urne con dati di affluenza in diminuzione se confrontati alle ultime amministrative. A Naro il dato peggiore con un decremento del 3,75 per cento.

